Euro 2024 : la liste des 26 du Portugal avec Cristiano Ronaldo et quatre joueurs du PSG

Huit ans après son titre lors de l’Euro 2016, le Portugal tentera d’aller chercher la victoire à nouveau en Allemagne lors de cet Euro 2024 qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet prochain. Attendu parmi les favoris au même titre que la France, l’Angleterre, l’Allemagne ou encore l’Espagne, le Portugal a le mérite d’arriver en forme. Avec 10 victoires en 10 matches de qualifications, certes dans un groupe faible, face à la Slovaquie, le Luxembourg, l’Islande, la Bosnie-Herzégovine et le Liechtenstein, les Lusitaniens arrivent en pleine confiance.

Avec un effectif assez proche de celui utilisé lors de la Coupe du monde 2022 où les vétérans Cristiano Ronaldo et Pepe jouent les prolongations, le Portugal peut se targuer d’avoir une équipe de grande qualité avec des joueurs référencés à chaque ligne comme Ruben Dias (Manchester City) et Joao Cancelo (FC Barcelone) en défense, Vitinha (Paris Saint-Germain) et Bernardo Silva (Manchester City) dans l’entrejeu ou encore Rafael Leao (AC Milan) et João Félix (FC Barcelone) en attaque. De la qualité à chaque poste et une profondeur de banc folle pour Roberto Martinez.

Des jeunes qui émergent

Des joueurs expérimentés, des cadres, mais aussi une jeunesse montante dans l’équipe puisque l’on peut noter les présences d’Antonio Silva (20 ans), Gonçalo Inacio (22 ans), Nuno Mendes (21 ans), Joao Neves (19 ans), Gonçalo Ramos (22 ans) ou encore Francisco Conceição (21 ans) au sein de cette formation portugaise. L’occasion également de voir de nouvelles têtes émergentes qui porteront fièrement les couleurs de la Seleção das Quinas pour de longues années.

Parmi les principaux absents on note Bruma (Braga) et Matheus Nunes (Manchester City). Prétendant à la victoire, le Portugal sera largement favori de son groupe F où l’on retrouve la Tchéquie, la Turquie et la Géorgie. Un tirage qui rappelle l’Euro 2008 où les Portugais avaient terminé à la première place (avec la Géorgie en lieu et place de la Suisse). Les Portugais débuteront leur tournoi le mardi 18 juin à 21h face à la Tchéquie puis croiseront le fer avec la Turquie le samedi 22 juin à 18h. Enfin, le dernier match de la phase de poules du Portugal aura lieu le mercredi 26 juin à 21h contre la Géorgie.

La liste complète du Portugal pour l’Euro 2024 :

Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), José Sà (Wolverhampton) et Rui Patricio (AS Rome)

Défenseurs : Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Gonçalo Inàcio (Sporting CP), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (FC Barcelone) et Nelson Semedo (Wolverhampton)

Milieux : Joao Palhinha (Fulham), Joao Neves (Benfica), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United) et Otàvio (Al-Nassr)

Attaquants : Rafael Leao (AC Milan), Joao Félix (FC Barcelone), Pedro Neto (Wolverhampton), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceiçao (FC Porto), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) et Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)