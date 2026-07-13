Coupe du Monde 2026, Roy Keane : «il paraît toujours en train de boire de l’alcool pendant les matchs»

Ce samedi, l’Angleterre a su battre de peu la Norvège (2-1 après prolongations) en quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Un match qui a laissé beaucoup d’amertume à Alf-Inge Haaland. Ce dernier qui est le père du buteur Erling Haaland a eu des propos incisifs envers l’arbitrage de Clément Turpin au cours de cette rencontre.

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Dans son podcast Stick to Football, le milieu irlandais Roy Keane qui a notamment précipité la fin de carrière d’Alf-Inge Haaland suite à un tacle assassin n’a pas manqué de le charger de nouveau suite à ses propos : «est-ce qu’il se souvient vraiment du match qu’il a vu en réalité? Il paraît toujours en train de boire de l’alcool pendant les matchs. Si vous avez bu un coup, vous voyez le match différemment… La poussette (d’Haaland sur Elliot Anderson sur le but refusé de Torbjørn Heggem ndlr) était une poussette. On peut discuter de certaines décisions, mais on ne peut pas dire que l’arbitre a coûté le match à la Norvège.»