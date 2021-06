Liverpool : l'Egypte peut faire une croix sur Mohamed Salah aux JO

Depuis plusieurs semaines, la Fédération égyptienne de Football tente par tous les moyens de convaincre Mohamed Salah de participer aux Jeux Olympiques avec les Pharaons. Pour rappel, chaque sélection peut convoquer deux joueurs âgés de plus de 24 ans pour la compétition. Et les dirigeants égyptiens ont coché les noms de Salah et Mohamed Elneny pour intégrer la future liste des convoqués.

Mais selon les informations du Times, Liverpool refuserait catégoriquement de lâcher son buteur pour les Jeux Olympiques. En effet, les Reds ne souhaitent pas se priver de leur attaquant deux fois dans l'année entre le tournoi olympique et la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Un coup dur pour l'EFA...