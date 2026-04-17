OM : Habib Beye lance un avertissement à ses troupes avant le sprint final !

La lutte finale. Après quelques jours de stage passés au Marbella Football Center, l’Olympique de Marseille a rendez-vous avec le FC Lorient, ce samedi à 17 heures, lors de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre ô combien importante pour les Marseillais, quatrièmes du classement et plus que jamais déterminés à décrocher cette 3e place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Avant cette première finale, Habib Beye a tenu à envoyer un message fort à ses joueurs, tout en rappelant les objectifs du club.

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«Aujourd’hui, on est à 1 point de la 3e place. C’est un long marathon, il faudra qu’on soit capables de gagner nos cinq matches. Il faut qu’on se concentre sur Lorient. Mieux attaquer ou mieux défendre ? Il faut trouver un équilibre mais il faut être plus pragmatiques. On se concentre à être bons défensivement. On a beaucoup frappé, beaucoup de situations sur les derniers matchs. Il faudra mettre l’adversaire sous pression lors des cinq prochains matchs», a tout d’abord rappelé le technicien phocéen avant de donner les clés pour gérer au mieux cette course à l’Europe.

Beye sait comment envoyer l’OM en Ligue des Champions

«On n’a pas les yeux rivés sur le calendrier des autres. Il ne faut pas que l’humeur soit dictée par les résultats, qu’ils soient positifs ou négatifs. C’est l’équipe qui sera la plus sereine qui sera à l’arrivée. Quand c’est positif, il ne faut pas tomber dans l’euphorie, et quand c’est négatif, pareil. Nous irons à Lorient pour gagner mais le bilan sera fait le 16 mai. La troisième place est très importante pour les objectifs du club». Relancé sur cet enjeu de fin de saison, Habib Beye - qui a également souligné l’importance du soutien apporté par les supporters marseillais - a enfin abordé la gestion de la pression, inerrante à un club tel que l’OM.

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«Si tu ne veux pas de pression, tu ne viens pas à Marseille. Je fais en sorte de décharger mon groupe de cette pression dans mes discours. Dans un club comme l’OM, vous pouvez aussi ressentir la pression de ne pas jouer la Ligue des Champions. Il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif forcément», a ainsi poursuivi l’ancien coach du Stade Rennais avant d’envoyer un petit tacle à son prédécesseur, Roberto De Zerbi… «L’irrégularité, l’équipe l’avait déjà avant mon arrivée, elle prenait beaucoup de buts. Je trouve que l’équipe a moins de creux athlétiques, à Monaco on a très bien fini, contre Metz on est resté constants athlétiquement. On est assez satisfaits de l’équipe au niveau athlétique». Avant de défier Nice, Nantes, Le Havre et Rennes lors des quatre dernières journées, l’OM - plus que jamais sous pression - devra, quoi qu’il en soit, répondre présent face aux Merlus.