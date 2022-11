PSG - AJ Auxerre : les compositions officielles

Ce dimanche se poursuit la 15e journée de Ligue 1 avec un joli duel entre le Paris Saint-Germain et l'AJ Auxerre. A domicile, les Franciliens s’établissent en 3-4-1-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Achraf Hakimi, Nordi Mukiele, Danilo Pereira, Sergio Ramos et Nuno Mendes. Marco Verratti est positionné en sentinelle auprès de Carlos Soler. Neymar de son côté évolue en soutien de Lionel Messi et Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Bourguignons s'organisent en 3-4-2-1 avec Benoît Costil comme dernier rempart derrière Rayan Raveloson, Jubal et Julian Jeanvier. Paul Joly et Gidéon Mensah assurent les rôles de pistons tandis qu'on retrouve Birama Touré et Hamza Sakhi dans le double pivot. Lassine Sinayoko et Mathias Autret épaulent M'Baye Niang en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Mukiele, Danilo, Ramos - Hakimi, Verratti, Soler, Mendes - Neymar - Messi, Mbappé

AJ Auxerre : Costil - Raveloson, Jubal, Jeanvier - Joly, Touré, Sakhi, Mensah - Sinayoko, Niang, Autret

Avec Parions Sport en ligne votre premier pari est doublé jusqu’à 100€ et obtenez 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur une victoire 2-0 du PSG, cote à 7,50, pour remporter 75€. (cotes soumises à variation)