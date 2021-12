Arsenal : Mikel Arteta tape du poing sur la table

La suite après cette publicité

Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) n’a plus la cote à Arsenal. Déchu du brassard de capitaine, l’attaquant gabonais n’a plus joué un match avec les Gunners depuis le 6 décembre dernier. Sanctionné pour être rentré de France avec un jour de retard, PEA n’est même pas sûr de pouvoir terminer la saison avec ses coéquipiers.

De l’autre côté de la Manche, la presse anglaise annonce en effet que l’ancien Stéphanois a réussi à épuiser le réservoir de patience de ses dirigeants. Sous contrat jusqu’en 2023, Aubameyang a donc des chances de plier bagage dès cet hiver ou l’été prochain, au plus tard. Mais certains reprochent la gestion de Mikel Arteta à son encontre. L’Espagnol aurait-il une main de fer ? Dans des propos relayés par le Telegraph, il s’en défend.

Arteta veut du respect

« Je n'établis pas mon autorité en étant un dictateur ou impitoyable. Je ne demande qu'une chose : le respect et l'engagement. À ce niveau, si je n'y arrive pas, je ferai mes valises et j'irai ailleurs, car c'est le minimum que je puisse demander. Je vais attendre cela de tous ceux qui travaillent pour le club. D'abord de moi-même, et le jour où je ne ferai pas ça, je franchirai cette porte et j'irai faire autre chose. C'est aussi clair que ça », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Pour réussir, il faut être passionné par quelque chose et vouloir représenter un club de cette taille, avec son histoire. C'est la norme minimale que vous devez apporter. Je ne demanderai à personne de mettre le ballon dans la lucarne à chaque fois qu'il le frappe, mais je lui demanderai de faire les bonnes choses chaque jour pour ce club. » Toujours mis de côté, Pierre-Emerick Aubameyang sait à quoi s’en tenir !