Espagne, Luis de la Fuente : «j’aurais aimé perdre 15 ligue des champions»

L’Espagne prépare tranquillement sa Coupe du monde et tout comme l’équipe de France, la Roja a pu récupérer les finalistes de la dernière Ligue des Champions. David Raya et Martin Zubimendi ont rejoint la séléction avec logiquement la déception de ne pas avoir soulevé la Coupe. Mais pour le sélectionneur Luis de la Fuente, perdre en finale n’a rien de dramatique. Au contraire.

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«David Raya et Martin Zubimendi nous rejoignent cet après-midi. Mais écoute, j’aurais aimé perdre, perdre hein, pendant les 15 années de ma carrière, 15 Ligues des champions. Écoute bien ce que je dis : perdre. Savez-vous, c’est quoi la possibilité d’être en finale de Ligue des champions et de pouvoir la perdre ? Et en plus, malheureusement aux tirs au but. Ils doivent être fiers, moi je suis fier d’eux. Je serais fier à leur place. Champions nationaux et finalistes de la Ligue des champions. Une super année pour eux. Ils devraient être contents. Ils peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli. Ils auront d’autres occasions.»