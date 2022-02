Premier League : Burnley et Watford se quittent sur un triste match nul

Dans les abysses de Premier League, Watford (19e, 14 pts) et Burnley (20e, 12 pts) se retrouvaient, ce samedi à 19 heures, à l'occasion d'un match en retard de la 17ème journée du championnat anglais. Une opposition de tous les dangers entre deux formations en pleine crise. Éliminés de la FA Cup par Huddersfield, les Clarets restaient malgré tout sur un nul encourageant obtenu sur la pelouse d'Arsenal (0-0), et ce après avoir enchaîné deux défaites de rang en PL. Même triste sort pour les Hornets, sortis de la Cup par Leicester (1-4) et qui n'avaient plus trouvé le chemin de la victoire depuis le 20 novembre dernier et un succès éclatant face à Manchester United (4-1).

Dans ce duel de la peur, aucune des deux formations ne se montraient d'ailleurs tranchantes au cours du premier acte. Timides, peu inspirés offensivement, Burnley et Watford rentraient ainsi au vestiaire dos à dos (0-0). Une physionomie qui ne changeait guère à la reprise, et ce malgré le montant touché par les Clarets. L'heure de jeu dépassée, les deux équipes ne pouvaient se targuer que de trois petites frappes cadrées, symbole d'une rencontre globalement pauvre sur le plan offensif. Et rien ne changeait en fin de rencontre. Sans idée, Burnley et Watford se quittaient donc sur un score nul et vierge. Un résultat qui n'arrange aucune des deux formations. Les Clarets restent lanterne rouge, à deux longueurs de Watford, désormais 18ème.

