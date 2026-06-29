CdM 2026, EdF : une température élevée annoncée contre la Suède, une canicule XXL attendue en 1/8es

L’équipe de France affronte la Suède demain à New York. Et selon L’Équipe, les hommes de Didier Deschamps devront évoluer sous une température attendue de 30 degrés. Ce sera pire s’ils se qualifient pour les huitièmes de finale (contre le vainqueur du match Allemagne-Paraguay).

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Le quotidien explique qu’une canicule est annoncée pour le match, prévu le samedi 4 juillet à 23h (heure française) à Philadelphie. Ainsi, des températures de l’ordre de 39 degrés (ressenties à plus de 42 degrés) sont attendues. Après l’orage contre l’Irak, qui a provoqué une mi-temps de 2h12, les Bleus ne sont décidément pas vernis.