La nouvelle grosse sortie médiatique de Thierry Henry

Après son départ de l'AS Monaco, Thierry Henry s'était fait assez silencieux. Depuis, il a retrouvé un club puisqu'il est retourné en Major League Soccer et entraîne maintenant les Canadiens de l'Impact Montréal. C'est quasiment depuis cet évènement qu'on retrouve régulièrement des interviews de Thierry Henry dans les médias et notamment anglais. S'il parle finalement peu de l'AS Monaco, il est toujours très prolixe sur l'Angleterre.

La suite après cette publicité

Dans un long entretien accordé à Skysports, il est revenu très longuement sur cette saison de Premier League et notamment les changements sur le banc de son ancienne équipe, Arsenal. « C'est difficile parce que Mikel Arteta les amenait à un certain endroit, vous pouviez voir l'organisation, ils étaient plus compacts, difficiles à battre, puis c'est arrivé (la crise liée au coronavirus, ndlr) », a commencé à expliquer l'ex-technicien de l'ASM avant d'évoquer bon nombre d'autres sujets.

Henry est fou de De Bruyne

Mais les déclarations les plus intéressantes concernent très probablement le milieu de terrain de Manchester City, Kevin de Bruyne. Le Belge et Henry se sont connus lorsque le Français était adjoint de Roberto Martinez chez les Diables rouges. « C'est un joueur incroyable, c'est juste stupide ce que nous voyons et j'espère que les gens du football se rendent compte que le garçon n'est tout simplement pas normal. Son cerveau est ailleurs, c'est juste ridicule. Je suis tombé sur lui et j'ai travaillé avec lui. C'est un de ces gars que vous devez laisser jouer parce que si vous commencez à comprendre ce qu'il fait, vous allez voir qu'il est sur une autre planète », a lâché Henry, pourtant d'habitude avare en compliments.

On doute que le Citizen soit ravi de lire ces quelques phrases sur lui d'autant que depuis deux saisons, il est vraiment au-dessus du lot en Premier League. Le Champion du Monde 1998 a terminé son interview en donnant son avis sur Liverpool. Henry, un des invincibles des Gunners (saison 2003-2004) aurait apprécié que les Reds restent invaincus pour ce qu'ils proposent sur le terrain. Malheureusement, les hommes de Klopp se sont inclinés devant Watford (0-3). Une chose est sure, Thierry Henry continue à régaler dans la presse !