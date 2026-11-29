Le match nul entre Arsenal et Manchester City (2-2) va faire énormément polémique. Au terme d’une rencontre disputée, les Cityzens ont notamment dénoncé une décision arbitrale dans les dernières secondes, après une possible main de Viktor Gyökeres dans sa surface. Malgré l’intervention de la VAR, l’arbitre John Brooks n’a pas accordé de penalty à City, provoquant l’incompréhension des joueurs et de leur entourage.

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Alfie Haaland, le père d’Erling, n’a pas caché sa colère sur les réseaux sociaux en réagissant à cette décision : « Quelle putain de blague ». Un sentiment partagé par son fils, qui s’en est également pris à l’arbitrage après le coup de sifflet final. Dans le camp mancunien, la frustration était immense, tandis que Mikel Arteta pouvait souffler après avoir vu Arsenal échapper de peu à une défaite dans les derniers instants.