Manchester United va se débarrasser d'Harry Maguire, le futur mercato de la Juventus effraie l'Italie

Le mal-aimé invité à partir

La bombe lâchée par The Guardian va sûrement faire sourire bon nombre de lecteurs ce matin. D’après le quotidien anglais, Manchester United espère vendre Harry Maguire cet hiver. Raphaël Varane, Lisandro Martínez et même Victor Lindelöf sont préférés à Maguire dans la rotation de Erik ten Hag. Le défenseur anglais a coûté plus de 80 millions à Manchester United et les dirigeants ont conscience qu’ils n’arriveront pas à le vendre pour la même somme. Mais son départ permettrait aux Red Devils d’acheter un nouveau défenseur, bien plus jeune avec un plus gros potentiel afin d'apporter de la concurrence.

Les ambitions de la Juve

Tuttosport met en avant la Juve qui fait « à nouveau peur » en Serie A. Pour les journalistes du canard, il y a un mois, Massimiliano Allegri semblait avoir perdu le contrôle de la machine Juve. Aujourd'hui, le coach turinois véhicule le sentiment d'avoir retrouvé l'équilibre idéal, malgré le calvaire des blessures. Mais la Juventus ne compte pas en rester là et elle s’apprête à faire un gros recrutement dès cet hiver d’après La Gazzetta Dello Sport. Le plus gros dossier, c’est Sergej Milinković-Savić. La Juve veut trouver un accord avec la Lazio avant la fin de la Coupe du Monde. L'agent du joueur a rencontré les dirigeants bianconeri dans la semaine pour débuter des négociations. La Vieille Dame compte bien répondre aux exigences du joueur avec un salaire d'environ 6 millions d'euros. En plus du Serbe, le club souhaiterait Rick Karsdop de la Roma depuis sa brouille avec José Mourinho mais ils viseraient aussi Álvaro Odriozola dans le cadre d'un prêt, le latéral droit n’a joué aucune minute avec le Real depuis le début de la saison.

Pep Guardiola ne va ménager personne

À une semaine du Mondial, la plus grosse crainte des sélectionneurs serait de voir partir un joueur clé de leur effectif sur blessure. Les coachs en club en ont conscience, toutefois Pep Guardiola, a fait une déclaration choc qui ne risque de ne pas plaire à tout le monde : « Nous n'allons pas reposer les joueurs pour l'équipe nationale. Je n'ai reçu aucun appel à ce sujet. Je n'en ai pas reçu, et il n'est pas nécessaire de m'appeler ». Le manager des Skyblues estime qu’il n'a pas à se plier aux exigences des sélections car il a un championnat à gagner avant tout. « Le Monde doit attendre » titre le Daily Express. Ça fait aussi la Une du Daily Star qui confronte à distance Pep Guardiola à Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions. Ce dernier, comme on peut le lire dans The Daily Telegraph, a avoué qu’il ne va pas regarder les matches de ces joueurs ce week-end car il a trop peur de voir une blessure.