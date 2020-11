Real Madrid : Lucas Vazquez renaît de ses cendres

La suite après cette publicité

Il n'y a pas si longtemps, Lucas Vazquez faisait encore partie des chouchous du Santiago Bernabéu. Très proche de Zinedine Zidane, il avait notamment sécurisé un rôle de 13e ou 14e homme dès son retour à Madrid pour l'exercice 2015/2016. Batailleur, travailleur et un peu moins doué techniquement que beaucoup de joueurs de l'effectif, il était cependant très utile sur son côté lorsqu'il était sur le terrain. Il a aussi livré de belles prestations, comme face au Bayern au printemps 2018. Mais peu à peu, la situation s'est compliquée.

Il a, avec le temps, commencé à avoir du mal à briller. Dans le même temps, il conservait un certains temps de jeu qui empêchait notamment d'autres joueurs comme Rodrygo et Vinicius Junior de jouer régulièrement. Un apport qui a baissé, puisqu'en plus d'avoir du mal à faire des différences dans le jeu, jouant trop en retrait, le côté statistique s'est considérablement affaibli. Alors qu'il frôlait les 10 passes décisives pendant ses meilleures saisons à Madrid, ajoutant également quelques buts au compteur, il n'a marqué que 3 buts et délivré 4 passes décisives sur les 2 dernières saisons complètes de Liga. Le Galicien était régulièrement pris pour cible, au stade et sur les réseaux sociaux.

Zidane est séduit

Alors qu'il était proche d'un départ l'été dernier et que son contrat expire en juin prochain, son avenir à Madrid semble plus que flou. Du moins, semblait. Zinedine Zidane pourrait ainsi avoir trouvé le moyen de le relancer. Entré en tant que latéral droit lors du Clasico, il a ensuite été titularisé lors des trois matchs qui ont suivi, toujours à ce poste, en raison des différentes blessures et absences dans l'effectif merengue. Et il a rendue des copies plus qu'acceptables. « On sait quel joueur est Lucas, il peut jouer partout sur le terrain. Son énergie est très positive », résumait Zinedine Zidane lors d'une de ses récentes conférences de presse.

La presse espagnole elle aussi est convaincue. « Lucas a le niveau pour faire du poste de latéral droit sa propriété », résume Marca ce mercredi. Assez à l'aise à ce nouveau poste, capable d'apporter une plus-value sur séquence offensive et de combiner avec des joueurs positionnés devant lui, Lucas Vazquez est bel et bien en train de relancer une carrière qui commençait à stagner sérieusement.