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CdM 2026 : la liste de la Suisse avec 3 joueurs de Ligue 1
1 min.
@Maxppp
La Suisse a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026, où la Nati évoluera dans le groupe B avec le Canada, la Bosnie-Herzégovine et le Qatar. Le sélectionneur Murat Yakin a logiquement fait confiance à ses cadres, dont Gregor Kobel, Manuel Akanji et le capitaine Granit Xhaka. Trois joueurs de Ligue 1 figurent dans cette sélection : Yvon Mvogo, Denis Zakaria et Breel Embolo.
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🇨🇭 Nati @nati_sfv_asf – 11:00
26 Namen – Ein grosses Ziel 🏆 Unser Kader für den Sommer 🇨🇭Voir sur X
26 noms – Un grand objectif. Notre sélection pour l’été.
26 nomi – Un grande obiettivo. La nostra squadra per l’estate.
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Parmi les autres noms retenus, on retrouve également Fabian Rieder, ancien joueur de Rennes, ainsi que Dan Ndoye, Noah Okafor ou encore Remo Freuler. La Suisse misera sur un groupe expérimenté et habitué aux grands rendez-vous pour tenter de sortir d’une poule qui s’annonce ouverte.
- Gardiens : Gregor Kobel (Dortmund, ALL), Marvin Keller (Young Boys, SUI), Yvon Mvogo (Lorient).
- Défenseurs : Manuel Akanji (Inter, ITA), Aurèle Amenda (Francfort, ALL), Eray Cömert (Valence, ESP), Nico Elvedi (Mönchengladbach, ALL), Luca Jaquez (Stuttgart, ALL), Miro Muheim (Hambourg, ALL), Ricardo Rodriguez (Betis, ESP), Silvan Widmer (Mayence, ALL).
- Milieux : Michel Aebischer (Pise, ITA), Christian Fassnacht (Young Boys, SUI), Remo Freuler (Bologne, ITA), Ardon Jashari (AC Milan, ITA), Johan Manzambi (Fribourg, ALL), Fabian Rieder (Augsbourg, ALL), Djibril Sow (Séville, ESP), Granit Xhaka (Sunderland, ANG), Denis Zakaria (Monaco).
- Attaquants : Zeki Amdouni (Burnley, ANG), Breel Embolo (Rennes), Cédric Itten (Dusseldorf, ALL), Dan Ndoye (Nottingham, ANG), Noah Okafor (Leeds, ANG), Ruben Vargas (Séville, ESP).
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