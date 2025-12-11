Le gardien star de la Croatie Dominik Livakovic est plongé dans une situation grotesque à Girona

« La Liga a toujours été un rêve. L’intensité, l’ambiance, la passion et le niveau de compétition, c’est quelque chose que tous les joueurs veulent vivre à un moment donné. […] Moi, je suis très heureux de rejoindre Girona. Le club a fait preuve d’ambition et de caractère au cours des dernières saisons, et je suis impatient de participer à cette aventure. Mon objectif est d’apporter mon expérience, ma constance et ma passion pour aider l’équipe sur le terrain et en dehors. La Liga est un défi fantastique, et j’ai hâte de grandir avec le club et de me battre pour obtenir des résultats ». Dans une interview accordée à notre rédaction début septembre, le gardien croate ne cachait pas son enthousiasme quant à son arrivée à Girona.

La suite après cette publicité

Objectif : jouer tous les week-ends en vue du Mondial 2026. Il faut dire que pour le club catalan, c’était aussi une sacrée affaire, puisqu’il s’agit tout simplement du gardien titulaire de la sélection croate, prêté par Fenerbahçe et convoité par des clubs d’un standing supérieur à Girona. Un gardien d’expérience, qui a fait ses preuves en Europe, et surtout, qui venait renforcer une position où le club avait besoin de renfort. Le gardien titulaire jusqu’ici, Paulo Gazzaniga, était et est toujours considéré comme un des pires gardiens du championnat espagnol. Mais quelques mois après l’arrivée de Livakovic en Catalogne, le constat est terrible : il n’a pas encore joué la moindre minute.

Une affaire pour le mercato hivernal

De plus, les résultats de l’équipe sont particulièrement mauvais, avec une dix-huitième position au classement de la Liga, et Gazzaniga enchaîne les erreurs dans ses cages, alors que Girona est aussi l’équipe qui a encaissé le plus de buts en Espagne (29 en 15 matchs). Dès lors, difficile de comprendre pourquoi Livakovic n’a jamais eu sa chance. Un choix fort et assumé du coach, Michel, qui a expliqué avoir réalisé des séances vidéo avec le gardien pour lui expliquer ce qu’il attendait de lui, sans obtenir les résultats escomptés. Le coach espagnol a donc continué de miser sur Gazzaniga, ce qui a logiquement déplu au principal concerné, qui a rapidement décidé de partir. Sa décision aurait déjà été prise en octobre. Par la suite, il a à plusieurs reprises refusé de s’échauffer et a déjà fait savoir au staff qu’il n’avait aucune intention de jouer même dans le cas où Michel fasse appel à lui. Et pour cause, il avait déjà joué avec Fenerbahçe en tout début de saison et s’il joue ne serait-ce qu’une minute avec Girona, il ne pourrait pas jouer avec un troisième club dès janvier.

La suite après cette publicité

Une situation lunaire pour un gardien que tout le monde voyait titulaire en Espagne, et Michel s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse ce jeudi. « Je n’aime pas parler de choses privées, mais là ça me casse les couilles. J’ai vu des choses. Ne pas le faire jouer, ce n’est pas une décision technique. Il est prêt dans sa tête, mais pas pour jouer. Il m’a dit qu’il ne veut pas être ici, qu’il veut jouer dans une autre équipe. Ses intérêts ne sont pas ceux de Girona, il veut jouer le Mondial mais pas avec Girona. Gazzaniga a joué en Copa avec une fièvre à 38 degrés », a-t-il indiqué, confirmant aussi un départ de Livakovic en janvier. Un des gros coups du dernier mercato qui a donc viré au fiasco absolu. Avis aux intéressés, un bon gardien sera disponible cet hiver…