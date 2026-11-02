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FC Barcelone : le père de Lamine Yamal corrige les supporters

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lamine Yamal et son père @Maxppp

Ce samedi, le FC Barcelone n’a fait qu’une bouchée du Deportivo Alavés. Une victoire 6-1 où Lamine Yamal s’est offert un doublé et dispose désormais d’un incroyable bilan de 12 buts et 11 passes décisives en 14 rencontres. Un début de saison tonitruant qui a poussé son père Mounir Nasraoui à faire une petite correction.

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Sur ses réseaux sociaux, il a expliqué qu’il ne fallait pas appeler Lamine Yamal seulement Yamal, que c’était incorrect : «je vais vous dire une chose et je veux que tout le monde le sache : Lamine Yamal, c’est un nom. Yamal n’est pas un nom de famille. Son nom de famille à Lamine, c’est Nasraoui Ebana pour que vous le sachiez. Ne vous méprenez pas. Lamine Yamal, c’est un nom, c’est pour ça que son père lui dit : 'Lamine Yamal, pour le meilleur ou pour le pire’.»

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