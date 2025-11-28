Rennes : la joie d’Habib Beye après la victoire à Metz

De nouveau victorieux à Metz, le Stade Rennais a enchaîné un quatrième succès de suite et se place ainsi au quatrième rang du Championnat grâce à un but de Valentin Rongier. Après une période compliquée au début de saison, Habib Beye est revenu sur la nouvelle forme étincelante de son équipe au micro de Ligue 1+.

«Je suis très satisfait, il le faut lorsque nous avons traversé la récente situation. C’était difficile, on fait 25 minutes de très haut niveau, on a perdu le fil, mais on ne peut pas tout maîtriser. Ils nous ont acculés sur notre but, mais on a tenu (…) Ce soir, on est 4e de Ligue 1, c’est très appréciable. Lens et Nice ont perdu ici. On est un effectif restreint, on savait qu’on n’aurait pas tous les postes doublés en attaque. Il y a moins de connexion entre Esteban et Breel, ça a été plus difficile pour eux collectivement. On a protégé les joueurs dans la période difficile, c’est pour cela que j’entraîne», a-t-il expliqué.