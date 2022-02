Real Madrid : ça se bouscule pour Marco Asensio

La suite après cette publicité

Recruté par le Real Madrid en 2015, Marco Asensio (26 ans) a dû attendre un an, et un prêt à l’Espanyol, pour avoir sa chance au sein de l’équipe première merengue. Très vite, le milieu offensif espagnol se distinguait grâce à son activité tranchante sur son aile droite. Certains observateurs avisés, semble-t-il, lui prédisaient même un destin plus glorieux que celui de Kylian Mbappé.

Malheureusement pour Asensio, sa carrière n’a pas vraiment suivi les traces de celle du Parisien et une vilaine blessure au genou est également passée par là. L’international espagnol (26 sélections, 1 but) est toutefois revenu sur le devant de la scène depuis l’année dernière. Cette saison est d’ailleurs la plus prolifique de sa carrière madrilène (9 buts, 1 passe décisive en 28 rencontres, toutes compétitions confondues).

Asensio est courtisé

Lié à la Casa Blanca jusqu’en 2023, Asensio aimerait profiter de ce regain de forme pour négocier une prolongation. Toutefois, ABC révèle que l’Espagnol est très suivi en Europe. La Juventus, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et plusieurs clubs de Premier League lui font les yeux doux.

Les Anglais lui proposeraient d’ailleurs un salaire annuel de 7 M€ quand le Real Madrid lui aurait déjà offert un bail de quatre ans, avec le même salaire (4,5 M€ par an), mais avec une prime annuelle de 1,5 M€ en fonction des objectifs réalisés. La balle est désormais dans le camp d’Asensio.