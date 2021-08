Argentine : la liste de Lionel Scaloni dévoilée

Lionel Scaloni vient d'annoncer les joueurs convoqués pour les prochaines échéances de la sélection d'Argentine, victorieuse de la dernière Copa América, dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022 contre le Venezuela, le Brésil et la Bolivie en septembre.

Lionel Messi, capitaine de l'Albiceleste, est bien évidemment dans le groupe, comme ses deux nouveaux partenaires au Paris SG Leandro Paredes et Angel Di Maria. On notera aussi le retour de Paulo Dybala, absent pour blessure ces dernières semaines et en jambes avec la Juventus.

La liste :