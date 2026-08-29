Accord trouvé entre Toulouse et Feyenoord pour Casper Tengstedt

Toulouse est sur le point d’enregistrer une nouvelle arrivée cet été. Selon nos informations, le club du sud de la France a trouvé un accord total avec le Feyenoord Rotterdam pour la venue de Casper Tengstedt. L’avant-centre, âgé de 26 ans, va s’engager contre un chèque de 4 millions d’euros, assorti de bonus.

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Arrivé la saison passée en Eredivisie, l’ex-international U21 danois (5 sélections) a disputé 23 rencontres avec le club néerlandais pour un total de cinq réalisations (628 minutes jouées). Après avoir cédé Emersonn à Ipswich Town, le Téfécé a trouvé son tout nouveau buteur.