OL : Memphis Depay et Rudi Garcia n'ont pas peur du PSG

La suite après cette publicité

C'est le choc de cette 30e journée de Ligue 1. Dimanche, à 21h, l'Olympique Lyonnais, 3e, accueille le Paris SG, 2e. Une confrontation directe qui peut avoir son importance dans la course au titre. Les Gones en ont bien conscience. Et s'ils respectent le club de la capitale, les Rhodaniens ne font aucun complexe. Memphis Depay l'a assuré en conférence de presse ce vendredi. «C’est un match très important bien sûr, c’est un concurrent direct. Mais ce match est aussi important que les autres. Le dernier était important, celui-là est très important. Tu veux toujours gagner contre le PSG et tout donner. (...) On ne craint personne», a lancé le capitaine lyonnais.

Même son de cloche pour son coach Rudi Garcia, quelques minutes plus tard. «Le PSG, c'est un adversaire dangereux qu’il faut respecter, mais ne pas craindre. Il faudra surtout jouer pour gagner», a-t-il lâché. Battre le PSG, l'OL l'a déjà fait cette saison (0-1 au Parc des Princes à l'aller). Une expérience sur laquelle les deux hommes comptent bien s'appuyer. «La victoire à Paris nous montre qu’on peut battre cette équipe au-delà des trois points», a souligné Garcia, repris par Memphis. «On sait que c’est possible, on avait fait un gros match. (...) Nous savons que jouer contre des gros nous motive peut-être, on l’a vu en Champions League, on a eu de très bons résultats, cette saison aussi. Je ne sais pas pourquoi», a-t-il lâché avant d'insister.

Pas de peur, mais du respect

«Il sera important d’avoir cet état d’esprit là pour le match de dimanche, de mettre cette énergie. Ça doit être une inspiration et motivation pour nous. On sait qu’on peut se hisser au niveau des grosses équipes, ça doit nous booster contre ce genre d’adversaires», a-t-il martelé. Un adversaire qui a beaucoup changé depuis cette dernière rencontre. «C’est un autre moment, il y a un autre coach à la tête du PSG, ce n'est pas la même tactique, ce sera un match complètement différent», a analysé Garcia, méfiant. Le technicien de l'OL a en effet rappelé que, même s'il paraît un ton en dessous cette saison, le PSG est loin d'être hors-jeu.

«C'est l'une des 8 meilleures équipes d’Europe, qui veut devenir la meilleure équipe d'Europe puisque c’est logiquement son ambition, et même s’ils font un moins bon championnat, avec 7 défaites, ils ont gagné plus de matches que tout le monde», a-t-il souligné, plein de respect. Un sentiment partagé par son n° 10. «Le PSG moins fort ? Non je ne pense pas. Tu peux voir ce qu’ils ont fait en Champions League et en Coupe de France. (...) Je crois que l’avantage pour certaines équipes cette saison, c’est que les stades sont vides. Croire que le PSG est moins fort serait stupide», a-t-il conclu. Place au match désormais.