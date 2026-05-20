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Ligue 1

Presnel Kimpembe en remet une couche sur Rabiot à l’OM

Par Jordan Pardon
1 min.
Adrien Rabiot à l'OM @Maxppp

Amis et formés ensemble au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe et Adrien Rabiot n’auraient sans doute jamais imaginé qu’ils s’affronteraient un jour lors d’un Classico. Si le premier était blessé l’an passé, il a quand même failli s’étrangler en voyant son pote porter le maillot du rival marseillais.

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Dans un entretien accordé à Generation After sur RMC, le champion du monde 2018 a été relancé sur ce sujet et il assure avoir eu du mal à avaler la pilule. «Honnêtement, ça m’a fait mal. C’est sa décision encore une fois, mais ça m’a fait mal en tant que Parisien et titi parisien, ça blesse. Si on en a déjà parlé ? Jamais. Si je l’aurais fait ? Impossible, je le dis face caméra.»

Pub. le - MAJ le
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