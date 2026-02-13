Menu Rechercher
Commenter
Liga

Real Madrid : quand Vinicius Jr se moque de Mbappé…

Par Josué Cassé
1 min.
Mbappé et Vinicius Jr @Maxppp

Dauphin du FC Barcelone avant de défier la Real Sociedad, le Real Madrid devrait pouvoir compter sur Kylian Mbappé pour ce rendez-vous important. Incertain ces derniers jours, l’international français est finalement bien parti pour tenir sa place.

La suite après cette publicité
Le Journal du Real
🤣 Vini qui se moque de la technique de défense de Mbappé, c’est fort !

🎥 @brazaaa7
Voir sur X

Ce vendredi, lors de l’entraînement collectif, l’ancien attaquant du PSG était bien présent à l’entraînement. Lors d’un toro, le Bondynois a d’ailleurs subi les moqueries de… Vinicius Jr, hilare après avoir vu son coéquipier d’attaque perdre l’équilibre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier