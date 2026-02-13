Real Madrid : quand Vinicius Jr se moque de Mbappé…

Dauphin du FC Barcelone avant de défier la Real Sociedad, le Real Madrid devrait pouvoir compter sur Kylian Mbappé pour ce rendez-vous important. Incertain ces derniers jours, l’international français est finalement bien parti pour tenir sa place.

Ce vendredi, lors de l’entraînement collectif, l’ancien attaquant du PSG était bien présent à l’entraînement. Lors d’un toro, le Bondynois a d’ailleurs subi les moqueries de… Vinicius Jr, hilare après avoir vu son coéquipier d’attaque perdre l’équilibre.