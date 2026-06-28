Coupe du Monde : la RDC savoure une qualification historique !

La République démocratique du Congo a écrit l’une des plus belles pages de son histoire. Opposés à l’Ouzbékistan dans un match décisif, les Léopards se sont imposés au terme d’un scénario renversant pour décrocher une qualification historique en phase à élimination directe de la Coupe du monde. Malgré sa troisième place, la RDC se qualifie en étant dans les meilleurs troisièmes de la compétition. Menés très tôt au score, les hommes de Sébastien Désabre n’ont jamais paniqué et ont trouvé les ressources pour inverser la tendance. Symbole de cette résilience, Yoane Wissa a pris ses responsabilités en inscrivant un doublé, dont le penalty de l’égalisation au moment où le doute commençait à s’installer. Une soirée historique pour une sélection qui retrouve enfin les sommets après une très longue attente.

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Au coup de sifflet final, l’émotion était immense. Au micro de beIN SPORTS, Yoane Wissa a tenu à rendre hommage à tout un peuple. « Je suis juste une pièce du puzzle. Aujourd’hui, ça a été très compliqué. Le poids sur nos épaules a été très très lourd à porter. On a des choses à rectifier, mais le plus important, c’est cette qualification historique parce que ça a été très très dur. Il faut profiter. Les gars, les remplaçants, ceux qui ont porté ce maillot avant, ceux qui vont le porter demain : il faut être fier. Je veux dire à tous les Congolais, les supporters, sans eux… C’est pour ces moments-là qu’il faut toujours remercier Dieu. Il faut profiter car pour notre pays qu’on aime, ces moments n’existent pas toute l’année. »

«On a montré une belle image du Congo»

En conférence de presse, Sébastien Désabre a lui aussi savouré cet immense accomplissement. « Comme à notre habitude, on savait ce qu’on avait à faire. On a pris un but un peu tôt mais comme dernièrement contre le Portugal ou en qualification contre le Nigéria, on a su rebondir avec abnégation et motivation. La victoire est logique sur la physionomie du match. C’est un exploit qu’on a fait et le plus important c’est qu’on a montré une belle image du Congo. » Avant de saluer la performance de son buteur : « Wissa ? Je n’ai pas l’habitude de parler d’un seul joueur. Mais ce soir, comme Mpasi sur le dernier match, il a été décisif. Il a eu un début de saison difficile avec sa blessure contre le Sénégal. Il a eu un gros coup avec aussi ce transfert où il n’a pas pu être à 100 % avec Newcastle. Il s’est remis, on lui a fait confiance. Depuis quatre ans, on a eu des joueurs en difficulté dans leur club mais on est soudé et je suis content qu’il marque un doublé. »

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Le sélectionneur congolais a également rappelé que cette qualification était un objectif assumé et que le prochain défi était déjà connu. « On est fier de se qualifier. On était le seul groupe où on savait contre qui on allait jouer si on était 3e. On savait qu’on jouerait la poule de l’Angleterre. C’était acté au tirage. Donc le classement n’avait pas d’importance des meilleurs troisièmes même si symboliquement oui. On a marqué quatre buts en trois matches donc c’est bien. » Les Léopards peuvent désormais rêver encore plus grand. En 16es de finale, c’est l’Angleterre qui se dressera sur leur route dans une affiche historique pour le football congolais.