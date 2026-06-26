CdM 2038 : les États-Unis envisagent une nouvelle candidature

Alors qu’ils coorganisent déjà la Coupe du Monde 2026 avec le Canada et le Mexique, les USA se projettent déjà vers les prochaines éditions. Selon des propos rapportés par la BBC, Andrew Giuliani, directeur exécutif du groupe de travail de la Maison Blanche pour le Mondial, a évoqué une autre candidature pour le Mondial 2038.

La suite après cette publicité

Si la première édition à 48 équipes sur le continent impressionne, l’élargissement de la compétition à 64 nations est déjà envisagée pour le futur, ce qui démontre clairement les ambitions du pays. Le responsable américain a d’ailleurs déclaré que «les États-Unis pouvaient gérer ce genre d’événements», affirmant dans un second temps qu’aucune candidature n’avait été émise à la FIFA. Rendez-vous dans douze ans.