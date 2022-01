La Roma sur Sergio Oliveira

La Roma cherche a renforcer son entrejeu en ce mois de janvier et José Mourinho, outre le Lyonnais Bruno Guimaraes, ou encore le Marseillais Boubacar Kamara, aurait coché le nom du joueur de 29 ans du FC Porto Sergio Oliveira.

La suite après cette publicité

Déjà lié à la Roma cet été, le milieu serait de plus en plus proche de signer puisque les négociations entre les deux clubs avanceraient dans la bonne direction afin de finaliser ce transfert sous forme de prêt avec option d'achat, selon Sky Italia. Le joueur formé à Porto découvrirait un cinquième championnat après des prêts en Belgique, en Grèce et en France à Nantes.