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Jesus Owono pourrait bien recevoir une sanction inédite !

Le gardien du FC Andorra devrait connaître sa sanction dans les prochaines heures. Et elle risque d’être assez lourde…

Par Max Franco Sanchez
2 min.

Peu à peu, le football espagnol se récupère du traumatisme provoqué par le décès de Jesus de Miguel le 3 novembre dernier. L’attaquant de Tenerife est ainsi décédé à 30 ans, suite à un énorme choc avec le portier du FC Andorra Jesus Owono, qui était monté jusqu’au milieu de terrain pour dégager un ballon. Une véritable tragédie, et les hommages se sont succédés tout au long de la dernière journée de Liga.

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De son côté, le gardien équato-guinéen de 25 ans serait vraiment au fond du trou, très touché par ce décès qu’il n’avait pas l’intention de provoquer. Il vivrait retranché chez lui, épaulé par ses proches, et songerait même à prendre sa retraite. Et cette semaine, la Fédération Espagnole devrait trancher sur la sanction qui lui sera infligée. A noter qu’il s’agira uniquement de sa sanction sportive, et non pénale, puisque le gardien pourrait aussi faire face à des poursuites judiciaires dans le cas où la justice l’estime nécessaire, avec la possibilité de le voir être accusé d’homicide imprudent.

Il risque de prendre très cher

Et la Cadena COPE fait des révélations sur ce qui pourrait attendre Owono. S’il est certain qu’il va écoper de nombreux matchs de suspension - le média évoque 15 rencontres - comme c’était déjà annoncé dans un premier lieu en se basant sur le règlement de la Fédération, cette dernière pourrait prendre une décision inédite au vu de la gravité des faits.

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La Fédération pourrait tout simplement décréter une interdiction du joueur de pratiquer son métier, ou lui retirer la licence. Ce qui l’empêcherait de jouer dans les deux cas. Du jamais vu, en Espagne du moins, puisque ce type de sanction est réservé à des cas graves, notamment en cas d’implication dans des affaires de matchs truqués. Le verdict devrait tomber dans la journée…

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