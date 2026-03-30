Menu Rechercher
Commenter 7
CDM

EdF : Corentin Tolisso mérite d’être appelé selon son père

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Corentin Tolisso, buteur avec l'OL @Maxppp

Depuis de nombreux mois, Corentin Tolisso est plébiscité par une certaine partie de l’opinion publique. En clair, nombreux sont ceux à vouloir le revoir en équipe de France. Jusqu’à présent, Didier Deschamps n’a pas été sensible à ces appels du pied. Le sera-t-il au moment d’annoncer la liste des joueurs retenus pour jouer la Coupe du Monde ? Personne ne le sait encore, mais le père du milieu de l’Olympique Lyonnais en a remis une couche.

La suite après cette publicité

«Vu la saison qu’il fait, il méritait d’aller en équipe de France. S’il n’a pas été pris, c’est que le sélectionneur a ses raisons. Quand il est revenu (à l’OL) il a eu du mal à retrouver son niveau. Mais depuis deux ans, il est très bon. Il mérite l’équipe de France. Être en équipe de France, c’est un rêve. Il l’a réalisé en étant champion du monde en 2018. Il aimerait bien y retourner», a-t-il déclaré sur RMC.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Lyon
France
Corentin Tolisso

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Lyon Logo Lyon
France Flag France
Corentin Tolisso Corentin Tolisso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier