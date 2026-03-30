EdF : Corentin Tolisso mérite d’être appelé selon son père

Depuis de nombreux mois, Corentin Tolisso est plébiscité par une certaine partie de l’opinion publique. En clair, nombreux sont ceux à vouloir le revoir en équipe de France. Jusqu’à présent, Didier Deschamps n’a pas été sensible à ces appels du pied. Le sera-t-il au moment d’annoncer la liste des joueurs retenus pour jouer la Coupe du Monde ? Personne ne le sait encore, mais le père du milieu de l’Olympique Lyonnais en a remis une couche.

La suite après cette publicité

«Vu la saison qu’il fait, il méritait d’aller en équipe de France. S’il n’a pas été pris, c’est que le sélectionneur a ses raisons. Quand il est revenu (à l’OL) il a eu du mal à retrouver son niveau. Mais depuis deux ans, il est très bon. Il mérite l’équipe de France. Être en équipe de France, c’est un rêve. Il l’a réalisé en étant champion du monde en 2018. Il aimerait bien y retourner», a-t-il déclaré sur RMC.