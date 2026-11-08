L’Europe s’inquiète pour Manchester City, les clés du deal JJ Gabriel

L’Europe se questionne sur la forme de City

« Pain Forest », titre le Manchester Evening News au lendemain de la défaite des Skyblues face à Nottingham Forest (3-1), la troisième consécutive en Premier League. Après un début de saison parfait et un 7/7, Manchester City vient de perdre trois fois de suite et ça inquiète. « City perdu à Forest », écrit le Daily Mirror et il y a une raison, c’est la défense. Le Manchester Evening News en remet une couche sur la défense inquiétante de City qui semble en perdition totale depuis la défaite lourde contre le PSG en Ligue des Champions. Ruben Dias le capitaine est loin de son top niveau, et à côté de lui, personne ne convainc vraiment. Khusanov a eu des belles périodes, mais ce n’est pas encore un joueur fini, quant à Marc Guéhi, il enchaîne les petites boulettes dernièrement. Même la presse espagnole semble s’inquiéter de la forme de l’équipe d’Enzo Maresca, un candidat assumé au titre qui semble déjà largué.

La suite après cette publicité

Les dessous du transfert de JJ Gabriel

L’arrivée de la pépite JJ Gabriel au Real Madrid est imminente. Le journal Sport a détaillé les clés de cette opération. L’attaquant de 16 ans de Manchester United a opté pour le club madrilène après plusieurs mois de contacts avec les principaux grands clubs européens. Une décision réunissant une proposition économique importante, les garanties sportives offertes par Madrid et l’intervention de l’entourage de Jude Bellingham. Comme Sport l’a annoncé, l’opération englobe un package économique global pouvant atteindre 15 millions d’euros, salaires, primes et commissions compris. Des chiffres que des clubs comme le Barça ou le Bayern n’ont pas voulu atteindre.

Le PFC continue d’impressionner

Le Paris FC confirme son excellent début de saison et s’installe confortablement à la 2de place du championnat. Le PFC s’est imposé 1-0 à Auxerre grâce à un but de l’ancien de la maison, Lassine Sinayoko. Le meilleur buteur du championnat a été servi involontairement par le futur nouveau bleu, Pablo Pagis. Le métronome du PFC a confirmé sa première convocation en équipe de France de la meilleure des manières en étant décisif, il peut désormais se concentrer sur ses premiers pas imminents à Clairefontaine.