PSG, Barça : le message de Joan Laporta pour Leo Messi

Dans une interview accordée au média Sport, relayée par Marca, le président du FC Barcelone Joan Laporta est revenu sur plusieurs sujets concernant son club. Avec également un peu sur Lionel Messi (35 ans), légende des Blaugranas mais actuellement au Paris Saint-Germain, où il est très heureux.

« Leo sait qu'il est toujours chez lui au Barça. Mais permettez-moi de ne pas parler de Leo, car il joue pour une autre équipe et nous entrerions une fois de plus dans une série de déclarations et de contre-déclarations qui ne nous seraient d'aucune utilité. Il a un contrat valide avec un club européen. Je peux seulement dire que Leo a été le meilleur joueur de l'histoire du Barça ».