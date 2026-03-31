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CdM 2026 : la liste des 46 pays qualifiés

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

On connaîtra dans quelques heures les 48 pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026. En attendant le résultat des matches des deux barrages RD Congo-Jamaqïue et Bolivie-Irak, huit nations européennes se disputaient les quatre derniers tickets disponibles pour le continent américain.

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La Turquie et la Suède ont été les deux premiers qualifiés de la soirée grâce à leur succès respectif contre le Kosovo (1-0) et la Pologne (3-2). Il a fallu patienter un peu plus pour voir la Tchéquie et la Bosnie rejoindre tout ce petit monde après leur victoire respective aux tirs au but face au Danemark et l’Italie.

La liste des pays qualifiés pour le Mondial 2026 :

  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
  • Angleterre
  • France
  • Croatie
  • Portugal
  • Norvège
  • Allemagne
  • Pays-Bas
  • Espagne
  • Écosse
  • Suisse
  • Autriche
  • Belgique
  • Bosnie
  • Turquie
  • Tchéquie
  • Suède
  • Maroc
  • Tunisie
  • Égypte
  • Algérie
  • Ghana
  • Cap-Vert
  • Afrique du Sud
  • Sénégal
  • Côte d’Ivoire
  • Japon
  • Iran
  • Ouzbékistan
  • Jordanie
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Qatar
  • Arabie saoudite
  • Panama
  • Haïti
  • Curuçao
  • Argentine
  • Brésil
  • Uruguay
  • Équateur
  • Colombie
  • Paraguay
  • Nouvelle-Zélande
Pub. le - MAJ le
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