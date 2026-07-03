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Bournemouth lâche 30 M€ pour un ex du Real Madrid

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Alvaro Rodriguez @Maxppp

Ces dernières années, Bournemouth s’est fait une spécialité de vendre ses meilleurs éléments à prix d’or. Illia Zabarny ou encore Dean Huijsen sont partis l’été dernier. Cette année, plusieurs clubs veulent faire sauter la banque pour Eli Junior Kroupi. Dans le sens des arrivées, les Cherries s’activent aussi. Ce vendredi, The Athletic assure qu’ils sont sur le point de boucler une recrue à 30 M€ (25 M€ fixes et 5 M€ de bonus).

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Il s’agit d’Alvaro Rodriguez. Formé au Real Madrid, l’attaquant uruguayen de 21 ans évolue à Elche. Club avec lequel il a marqué 7 buts et délivré 5 assists la saison passée. Il va donc passer un nouveau cap en Premier League. The Athletic précise que le Real Madrid va toucher la moitié du prix du transfert, soit 12,5 M€. De son côté, le joueur va s’engager jusqu’en 2031 avec Bournemouth.

Pub. le - MAJ le
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