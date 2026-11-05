Le grand paradoxe des équipes féminines nord-coréennes, qui écrasent tout en jeunes puis disparaissent

Une victoire 6-0 face à Puerto Rico, une autre 6-1 face à la Pologne, une surprenante défaite 3-1 face au Nigéria sans conséquence, une autre victoire 6-0 face au Maroc en 8es de finale, un 3-0 collé aux Etats-Unis et une cruelle élimination aux tirs au but en demi-finale face au Japon après avoir mené jusqu’à la 90e+5. Voilà l’impressionnant bilan de la Corée du Nord dans cette Coupe du Monde U17 féminine qui a lieu en ce moment au Maroc. Mais cela n’a absolument rien de surprenant si l’on s’intéresse de près aux performances des sélections nord-coréennes. Car depuis plusieurs années, le pays le plus fermé au monde règne sur les compétitions internationales de jeunes. Sacrées championnes du monde U17 en 2024 puis en 2025, les Nord-Coréennes comptent quatre titres et une finale en neuf éditions. Une domination qui se prolonge également chez les U20, avec trois sacres mondiaux et deux places de finalistes. Le 27 septembre dernier, les jeunes Nord-Coréennes ont encore atteint la finale du Mondial U20, ne s’inclinant qu’aux tirs au but face à l’Espagne après avoir surclassé leurs précédentes adversaires. Une régularité impressionnante, qui contraste pourtant avec une réalité bien différente au plus haut niveau.

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Car c’est là que réside tout le paradoxe du football féminin nord-coréen. Comment un pays capable de former des générations de joueuses aussi dominatrices chez les jeunes peut-il ensuite disparaître presque totalement des grandes compétitions seniors ? Depuis ses débuts sur la scène internationale, la Corée du Nord n’a jamais décroché la moindre médaille olympique par exemple. En Coupe du monde, son meilleur résultat reste un quart de finale atteint en 2007. Certes, la sélection a remporté trois Coupes d’Asie, mais ces succès remontent à une époque où le football féminin mondial était encore loin de son niveau de développement actuel. Pour comprendre cet étonnant décalage, il faut se pencher sur le fonctionnement très particulier du sport nord-coréen, profondément lié à l’organisation politique du pays, dirigé par la dynastie Kim depuis 1948.

Une formation intensive dès le plus jeune âge

Contacté par nos soins, Jung-Woo Lee, maître de conférences en politiques du sport et des loisirs à l’Université d’Édimbourg, apporte un premier élément de réponse. Selon ce spécialiste du sport nord-coréen, tout commence par un système de détection et de formation extrêmement structuré. « La Corée du Nord dispose d’un système scolaire qui permet d’identifier très tôt les jeunes talents du football. Certaines joueuses sélectionnées parmi les meilleures sont ensuite envoyées à l’École internationale de football de Pyongyang. Il s’agit d’un établissement éducatif spécialisé dans lequel les jeunes talents bénéficient d’un entraînement footballistique structuré et méthodique. C’est une sorte d’internat où les élèves vivent, étudient et s’entraînent ensemble. » Un dispositif entièrement soutenu par l’État, qui permet de concentrer les meilleurs espoirs du pays dans un environnement consacré à leur progression. « Ce programme de formation des jeunes talents, financé et soutenu par l’État, permet à la Corée du Nord d’obtenir de très bons résultats sur la scène internationale. L’entraînement qu’elles subissent dès leur plus jeune âge est très intense, et ne peut pas être comparé avec ce que font les joueuses du même âge à l’étranger. Elles ont énormément d’avance à cet âge-là sur les autres pays, surtout sur l’aspect athlétique, physique », poursuit-il. Une avance considérable qui expliquerait en grande partie la supériorité des sélections nord-coréennes dans les catégories U17 et U20.

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Mais cet investissement massif dans le football féminin ne relève pas uniquement d’une ambition sportive. En Corée du Nord, où le pouvoir politique contrôle étroitement les institutions et la communication, les succès internationaux constituent également un formidable instrument de propagande. « Le football féminin chez les jeunes constitue une priorité sportive pour la Corée du Nord, car il apporte régulièrement des succès internationaux au pays, qui remplissent ensuite d’importantes fonctions politiques », explique Jung-Woo Lee. Les performances des jeunes joueuses permettent ainsi au régime de mettre en avant la réussite de son modèle auprès de sa population, mais également de soigner son image à l’étranger. « La Corée du Nord utilise souvent ses succès sportifs internationaux pour démontrer à sa population la grandeur de l’État, du parti et de son dirigeant. Le football féminin, en tant que sport collectif, est particulièrement efficace à cet égard. » Une dimension politique qui dépasse largement les terrains. Dans son documentaire consacré au football féminin nord-coréen, la réalisatrice allemande Brigitte Weich avait notamment révélé que certaines joueuses avaient obtenu des appartements à Pyongyang en récompense de leurs performances. Une illustration de la place particulière accordée à ces sportives dans un pays où les réussites individuelles sont régulièrement présentées comme des victoires collectives du régime.

Un modèle qui atteint ses limites chez les seniors

Mais si cette organisation permet à la Corée du Nord de prendre une longueur d’avance sur ses concurrentes durant les années de formation, elle semble paradoxalement devenir un handicap lorsque les joueuses atteignent l’âge adulte. C’est en tout cas l’analyse de Jung-Woo Lee, qui pointe les conséquences de l’isolement économique et diplomatique du pays. « En raison de son isolement économique, largement lié aux sanctions imposées par les Nations unies et les États-Unis, la Corée du Nord n’est pas en mesure d’envoyer ses footballeuses évoluer dans les championnats professionnels féminins occidentaux, plus développés et plus compétitifs. Cela constitue un obstacle majeur au développement de son football au-delà des catégories de jeunes. » Alors que les grandes nations européennes et nord-américaines disposent désormais de championnats professionnels structurés, les Nord-Coréennes restent privées de cette confrontation régulière avec l’élite mondiale. « La Corée du Nord est l’un des rares pays à accorder une importance aussi grande au football féminin chez les jeunes. C’est probablement ce qui explique pourquoi ses sélections U17 et U20 surpassent aussi facilement celles d’autres nations », poursuit le chercheur. Une domination précoce qui ne garantit donc absolument pas une progression équivalente à l’âge adulte.

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Le contraste est d’autant plus frappant que le football féminin mondial a considérablement évolué ces dernières années. Les investissements massifs des clubs européens, la professionnalisation des championnats et l’amélioration des structures de formation ont profondément transformé la discipline. « Les pays européens et nord-américains investissent également dans le développement du football féminin au niveau senior, ce qui a progressivement favorisé la création de championnats féminins davantage professionnalisés. Les Nord-Coréennes ne peuvent pas évoluer dans ces championnats en raison des sanctions. C’est la principale raison pour laquelle les joueuses seniors nord-coréennes sont aussi peu visibles sur la scène internationale », estime Jung-Woo Lee. Autrement dit, là où les jeunes Nord-Coréennes disposent d’un avantage initial grâce à leur formation intensive, leurs concurrentes finissent par bénéficier d’un environnement professionnel beaucoup plus compétitif. Le spécialiste nuance toutefois ce constat en rappelant que les clubs féminins nord-coréens ne sont pas totalement absents de la scène internationale. « Les équipes professionnelles féminines nord-coréennes participent à la Ligue des champions de l’AFC. Plus important encore, le club de Naegohyang a remporté cette compétition continentale la saison dernière (2025-2026). Il existe donc clairement des signes de progression au niveau senior également. »

Le poids de l’isolement et du scandale de dopage

Cette absence prolongée des grandes compétitions internationales s’explique également par plusieurs événements qui ont brutalement freiné le développement de la sélection nationale. En 2011, lors de la Coupe du monde organisée en Allemagne, deux joueuses nord-coréennes ont été contrôlées positives à des stéroïdes anabolisants. Des analyses complémentaires sont alors réalisées sur l’ensemble de l’effectif, révélant trois autres cas positifs. Le scandale entraîne de lourdes sanctions : une amende de 400 000 dollars, des suspensions pour les joueuses concernées et le médecin de l’équipe, ainsi qu’une exclusion de la Coupe du monde 2015 au Canada. Un épisode qui marque un tournant pour une sélection déjà confrontée aux difficultés de son isolement international. Quelques années plus tard, la pandémie de Covid-19 vient encore accentuer cette situation, la Corée du Nord ayant adopté une politique de fermeture particulièrement stricte de ses frontières. Une succession d’événements qui a considérablement réduit les occasions pour les internationales nord-coréennes de se mesurer aux meilleures sélections de la planète.

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Contactée par nos soins, Brigitte Weich, réalisatrice allemande ayant consacré deux documentaires au football féminin nord-coréen, invite néanmoins à nuancer l’idée d’une disparition définitive de ces joueuses une fois passées chez les seniors. « Il est vrai qu’elles ont connu un certain succès chez les U17 et les U20, même si elles n’ont pas réussi à défendre leur titre récemment chez les U20, et qu’elles n’ont jamais fait mieux qu’un quart de finale chez les seniors », nous explique-t-elle. Mais la réalisatrice souligne surtout un élément susceptible de changer la donne dans les prochaines années. « Elles se sont qualifiées pour le Brésil 2027 après une assez longue absence de la Coupe du monde féminine, ce qui pourrait s’expliquer par une combinaison assez malheureuse de leur scandale de dopage de 2011 et de la pandémie de Covid-19. Et je suppose que nous pourrions y voir certaines des stars des catégories U17 et U20 de ces dernières années. » Un retour sur la scène mondiale qui pourrait permettre de mesurer les progrès réels de cette génération dorée. Car derrière les titres à répétition et les démonstrations de force chez les jeunes, une question demeure : la Corée du Nord parviendra-t-elle enfin à transformer son incroyable domination précoce en succès durables au plus haut niveau ?