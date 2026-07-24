Manchester City s’intéresse à Pedro Neto

À peine installé sur le banc de Chelsea, Enzo Maresca pourrait retrouver l’un de ses anciens joueurs. Selon les informations du Daily Mail, les Blues se sont positionnés sur Pedro Neto, l’ailier portugais de 26 ans arrivé l’été dernier en provenance de Wolverhampton.

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L’international aux 30 sélections est même devenu une priorité pour Manchester City, qui souhaite renforcer ses couloirs offensifs lors de ce mercato estival, selon le média anglais. Chelsea pourrait toutefois se montrer réticent à l’idée de céder un joueur recruté il y a seulement quelques mois. Dans le même temps, Manchester City garde d’autres options à l’œil, comme Ibrahim Mbaye (PSG) ou encore Yan Diomande (RB Leipzig).