Ligue 2

Ligue 2 : Guingamp étrille Nancy en Lorraine

Par Valentin Feuillette
1 min.
Sylvain Ripoll en pleine réflexion dans sa zone technique @Maxppp
Nancy 0-3 Guingamp

Après une première période fermée et sans but, Guingamp a totalement renversé la rencontre sur la pelouse de Nancy (0-3) lors de la 19e journée de Ligue 2. Longtemps équilibré, le match a basculé après l’heure de jeu lorsque Sofiane Nair a ouvert le score à la 64e minute, profitant d’un temps fort breton face à des Nancéiens progressivement en difficulté dans l’impact et les transitions.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
7 Logo Guingamp Guingamp 29 19 +1 8 5 6 31 30
14 Logo Nancy Nancy 21 19 -9 6 3 10 17 26

Derrière, les hommes de Stéphane Ripoll ont déroulé, faisant parler leur réalisme avec des buts de Louis Mafouta (79e) puis Amine Samoura (84e), scellant un succès net et sans bavure. Cette victoire convaincante permet à Guingamp de confirmer sa bonne dynamique et de se rapprocher des places fortes du championnat, tandis que Nancy, malgré une organisation initiale solide, concède une lourde défaite à domicile qui pèse dans sa lutte au classement.

