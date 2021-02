Les réactions enflammées des anciens à la crise de l'OM

La suite après cette publicité

C'est parti dans tous les sans à l'OM ce mardi ! Tout d'abord, André Villas-Boas a surpris tout le monde en lançant qu'il était contre l'arrivée d'Olivier Ntcham, la dernière recrue phocéenne de ce mercato estival. Il a ensuite enchaîné en affirmant qu'il avait posé sa démission, sans avoir reçu de réponse encore. Ensuite, il a été mis a pied par ses dirigeants ; une nouvelle officialisée par le club olympien dans un communiqué officiel. Le Portugais a, plus tard dans l'après-midi, pris la parole devant les supporters, leur adressant un petit message d'adieu. De quoi déchaîner les passions auprès des fans, mais aussi auprès d'anciens de la maison OM.

Adil Rami, connu pour ne pas garder sa langue dans sa poche et en conflit ouvert avec la direction, a notamment analysé la situation sur RMC Sport : « ce que je pense, c'est qu'il n'accepte pas qu'André Villas-Boas se retire gratuitement. Parce que le gros problème, c'est qu'il va pouvoir parler derrière. Quand tu entres en conflit et qu'il y a les avocats au milieu, tu ne peux plus parler. Je sais qu'il a l'habitude de faire signer des contrats de confidentialité. Le licenciement, c'est pour éviter que ces gens parlent, que le coach parle et dise plus de vérités. C'est ce qui me frustre et m'énerve. La méthode Eyraud, c'est fermer toutes les portes et essayer de fermer des bouches avec des licenciements. C'est bien dommage, parce que c'est maintenant qu'on aimerait connaître des vérités ».

Beaucoup de déception

« J’essaye de comprendre où on va. On va de surprise en surprise. La démission d’AVB, la veille d’un match aussi important… C’est vrai qu’il était fatigué. Il n’était pas en forme. Le moment de quitter le club, il n’est pas bon. Il a dû lire le calendrier, Lens, Paris, la Coupe de France et Bordeaux. Je pense qu’il est soulagé aujourd’hui. On doit le saluer et lui souhaiter de faire une belle carrière ailleurs qu’à l’OM », a de son côté lancé Rolland Courbis, également à l'antenne de RMC Sport. Mamadou Niang a lui communiqué sur son compte Twitter avec quelques emojis qui en disent long sur ce qu'il pense de la situation.

« On est en train de les décevoir des milliers de gamins. C'est incroyable, ce n'est pas possible. Jamais je n'aurais pensé que les Marseillais arriveraient à faire ce qu'ils ont fait il y a trois jours. [...] C'est le Muppet Show. Je ne sais plus quoi dire. C'est Marseille, ça fait des années qu'on parle de la même chose. [...] La vie marseillaise, c'est les enfants qui parlent ballon tous les jours avant de se coucher. Ils vont acheter leur poisson, ils parlent ballon... Si on ne les comprend pas, c'est qu'on n'a rien compris au football. Sans eux, on n'est rien. Que ce soit McCourt ou un autre, il faut s'entourer de gens qui connaissent le football et qui connaissent surtout les Marseillais. C'est le plus important », a pour sa part lancé Pascal Olmeta, l'ancien gardien, sur RMC Sport. Des constats sans doute partagés par les supporters...