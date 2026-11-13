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Le Tribunal de commerce valide le nouveau plan financier de Bordeaux

Par Kevin Massampu
1 min.

Ça va mieux à Bordeaux. Invaincus en Régional 1, les Girondins ont annoncé ce vendredi une étape importante dans leur restructuration financière. Le club bordelais a communiqué la validation par le Tribunal de commerce de son plan de redressement modifié, présenté lors d’une audience mardi dernier. Il s’agissait de la dernière condition à lever pour finaliser la vente du club à Park Bench, le fonds d’investissement qui a racheté Bordeaux à Gérard Lopez contre un euro symbolique. Ce changement doit permettre de ramener la dette restante de 18,6 à 14,5 millions d’euros, avec un étalement des remboursements sur 12 ans.

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« Le Tribunal de commerce a validé le plan de redressement modifié présenté par le FC Girondins de Bordeaux. Cette décision constitue une étape importante dans la restructuration financière du club et lui permet de poursuivre son travail de reconstruction dans un cadre défini pour les prochaines années. Le FC Girondins de Bordeaux reste pleinement mobilisé pour respecter ses engagements et continuer à construire un avenir durable », ont indiqué les Girondins dans leur communiqué.

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