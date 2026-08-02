Comment Demba Ba est déjà en train de transformer le HAC

Il n’a fallu que quelques semaines à Demba Ba pour faire comprendre que son arrivée au Havre ne serait pas une simple succession de Mathieu Bodmer, désormais sous les couleurs caennaises. Si le nouveau directeur sportif s’était montré prudent lors de sa présentation, expliquant qu’il ne voulait pas « tout révolutionner », les faits racontent pourtant déjà une autre histoire. En effet, derrière les discours mesurés, le HAC vit probablement le mercato le plus ambitieux de son histoire récente. Longtemps habitué à survivre grâce à son centre de formation, à des paris à faible coût et à quelques coups de génie sur le marché des transferts, le club normand semble, cette fois-ci, être entré dans une nouvelle ère. Une ère où la cellule de recrutement ne se contente plus d’attendre les opportunités : elle les crée.

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7 recrues officialisées

Porté par l’arrivée de Blue Crow Sports, nouveau groupe propriétaire des Ciel et Marine, le HAC s’est ainsi récemment autorisé - pour la première fois depuis des années - un transfert indemnisé avec l’arrivée du Strasbourgeois Junior Mwanga, moyennant 1,5 million d’euros. Mais ce n’est pas tout. Si le milieu de terrain défensif de 23 ans, déjà prêté au club doyen, il y a deux saisons, avait montré toutes ses qualités aux habitués du stade Océane, le dernier 14e de Ligue 1 ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir recruté Amir Richardson sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de la Fiorentina, les Normands ont également officialisé le retour définitif de l’ex-défenseur de Sunderland (formé au PSG) Timothée Pembélé (23 ans).

Pour le reste ? Quatre nouveaux visages ont, par ailleurs, débarqué dans la cité portuaire. Kaito Mizuta, milieu offensif japonais de 26 ans, est arrivé libre en provenance de Rot-Weiss Essen, tout comme Vincent Sasso, expérimenté défenseur de 35 ans qui arrivait au bout de son contrat du côté de Dunkerque. Demba Ba s’est aussi illustré en réalisant un joli pari avec la signature du jeune buteur monégasque Joan Tincres (20 ans). Prêté par le Sanfrecce Hiroshima, Sota Nakamura va lui aussi venir renforcer l’attaque normande. Une activité XXL avec d’ores et déjà 7 renforts officialisés qui confirme les ambitions de la nouvelle direction sportive du club havrais. Il faut dire que la formation présidée par Jean-Michel Roussier vit un été particulièrement dense.

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Des départs à prévoir, d’autres arrivées discutées

Outre les aspects structurels (changement de pelouse, rénovation d’une partie du centre d’entraînement, renforcement du pôle performance), le HAC doit, en effet, composer avec de nombreux départs. Lloris, Sanganté, Nego, Kechta, Touré ou encore Soumaré ont ainsi décidé de voguer vers de nouveaux horizons. Des pertes importantes obligeant Demba Ba à une refonte profonde de son groupe. Ces derniers jours, l’ancien président délégué de Dunkerque a ainsi prouvé ce qu’il pouvait apporter au HAC : un directeur sportif qui ne se contente pas de valider des dossiers mais qui mène les négociations, anticipe les mouvements du marché et cherche en permanence le prochain coup d’avance. Ceux qui travaillent avec Demba Ba racontent d’ailleurs d’un dirigeant qui ne s’arrête jamais. Le téléphone sonne à toute heure, parfois au milieu de la nuit. Lui-même reconnaît ne dort que trois à cinq heures pendant le mercato. Pour son équipe, le rythme est identique : disponibilité permanente, réactivité maximale et capacité à saisir la moindre ouverture avant la concurrence.

Loin d’une simple posture, cette exigence pourrait d’ailleurs permettre au HAC d’enregistrer d’autres recrues dans les prochaines heures. Souhaitant construire un effectif où la jeunesse viendra se mêler à des profils plus expérimentés, le club normand a ainsi entamé depuis plusieurs semaines désormais des discussions avec les dirigeants de Galatasaray pour tenter de faire venir le latéral droit danois Elias Jelert en prêt. Outre ce dossier, le HAC est en passe de s’offrir le défenseur d’Alavés Moussa Diarra. Formé à Toulouse, le joueur de 25 ans dispose d’un CV déjà bien garni et sa polyvalence (capable de jouer axial ou latéral) n’a pas laissé insensible les hautes sphères normandes. D’ores et déjà d’accord contractuellement, Diarra devrait donc, lui aussi, poser ses valises du côté de la Normandie. Loin d’être rassasié, le HAC est parallèlement sur le point de rapatrier un visage bien connu de notre Championnat.

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Arrivé en fin de contrat à West Bromwich Albion, après trois saisons disputées en Championship, Josh Maja fait son retour en France. En effet, l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux vient de s’engager avec Le Havre sur un contrat de deux ans, plus une troisième en option. Auteur de 29 buts et 9 passes décisives en 93 matchs toutes compétitions confondues lors de son passage à Bordeaux, Maja sort toutefois d’une saison plus contrastée avec 4 buts en 40 matches (pour 15 titularisations). De quoi mettre fin à un mercato inédit au Havre ? Rien est moins sûr… Et pour cause, si d’autres départs vont très certainement intervenir avant la fermeture du marché (Yanis Zouaoui est très proche de Nantes), le club doyen travaille déjà à l’arrivée d’autres éléments offensifs. Vous l’aurez compris, le HAC version Demba Ba ne s’interdit rien.