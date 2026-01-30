Menu Rechercher
Annecy : Mayssam Benama file à Valence

Par Matthieu Margueritte
Mayssam Benama face aux Etats-Unis @Maxppp

Il y a trois jours, nous vous révélions que le milieu central d’Annecy, Mayssam Benama (20 ans), était bien parti pour quitter la Ligue 2 et filer à découvrir la Liga à Valence. Eh bien c’est chose faite. Le club français vient d’officialiser le départ d’un joueur recruté en septembre dernier.

FC Annecy
Mayssam Benama est tansféré à @valenciacf ! Le club le souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. 🤝
👉
«Arrivé à Annecy lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain Mayssam Benama (1,77 m, 20 ans) quitte le FC Annecy pour rejoindre le Valence CF, pensionnaire de Liga espagnole, dans le cadre d’un transfert», annonce le club haut savoyard.

Pub. le - MAJ le
