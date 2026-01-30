Liga
Annecy : Mayssam Benama file à Valence
Il y a trois jours, nous vous révélions que le milieu central d’Annecy, Mayssam Benama (20 ans), était bien parti pour quitter la Ligue 2 et filer à découvrir la Liga à Valence. Eh bien c’est chose faite. Le club français vient d’officialiser le départ d’un joueur recruté en septembre dernier.
FC Annecy @FCAnnecy – 13:35
Mayssam Benama est tansféré à @valenciacf ! Le club le souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. 🤝Voir sur X
«Arrivé à Annecy lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain Mayssam Benama (1,77 m, 20 ans) quitte le FC Annecy pour rejoindre le Valence CF, pensionnaire de Liga espagnole, dans le cadre d’un transfert», annonce le club haut savoyard.
