Arsenal : Martin Ødegaard est porté disparu !

Arsenal réalise, jusqu’à l’heure, une saison exemplaire. Leaders de Premier League, les Gunners sont également qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après leur victoire contre le Bayer Leverkusen. Dans le même temps, le club londonien tentera de décrocher son premier titre de la saison face à Manchester City, ce dimanche, lors de la finale de la Carabao Cup. Et ce n’est pas tout puisque la formation entraînée par Mikel Arteta est également toujours en course en FA Cup. Des résultats sportifs probants, qui plus est à l’heure où Arsenal doit composer sans son maître à jouer, Martin Ødegaard.

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Touché au genou contre Brentford, l’international norvégien (67 sélections, 4 buts) est depuis sur la touche. S’il a joué 13 minutes lors du derby du nord de Londres contre Tottenham, Ødegaard a manqué six matchs consécutifs toutes compétitions confondues : Chelsea, Brighton, Mansfield Town, Bayer Leverkusen (à domicile et à l’extérieur) et Everton. Une absence de taille pour un joueur clé dans l’effectif londonien. «Nous avons une autre séance d’entraînement (ce samedi), donc nous espérons que ceux qui sont en lice nous annonceront de bonnes nouvelles», lançait d’ailleurs Arteta à son sujet.

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Un départ lors du prochain mercato ?

Dans le flou, Ødegaard ronge son frein et traverse plus globalement une saison très frustrante. Pour rappel, jusqu’à présent, le natif de Drammen n’a disputé que 27 matches, dont 16 en tant que titulaire. La raison ? Un enchaînement de pépins physiques. Touché à l’épaule entre août et septembre, le numéro 8 des Gunners doit désormais gérer un genou capricieux. Des blessures qui n’empêchent pourtant pas Arsenal de performer sur tous les tableaux. De quoi également remettre en cause l’importance du gaucher d’1m78.

Si précieux la saison dernière, celui qui continue de bénéficier de la confiance de son entraîneur voit, en effet, Mikel Merino ou encore Eberechi Eze faire le boulot. Une perte d’influence qui pourrait même déboucher sur un départ surprise. Récemment, The Telegraph assurait ainsi qu’Arsenal devra vendre au moins un joueur titulaire cet été car le club doit faire face aux dépenses importantes de l’année dernière. Le quotidien britannique précisait alors que Martin Odegaard était un «candidat à quitter le club», tout comme Gabriel Martinelli, Ben White, Kai Havertz, Gabriel Jesus ou encore Leandro Trossard. Affaire à suivre mais force est de constater que Martin Ødegaard se retrouve, aujourd’hui, dans une situation plus qu’inconfortable.