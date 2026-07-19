Coupe du Monde 2026, Espagne : la fierté de Luis de la Fuente après le sacre mondial

Luis de la Fuente a pleinement savouré le sacre de l’Espagne après la victoire en finale de la Coupe du Monde 2026 contre l’Argentine. Le sélectionneur de la Roja n’a pas caché son émotion au moment d’évoquer le parcours exceptionnel de son groupe. « Nous sommes champions du monde. Je suis très heureux et très fier de mes compagnons. On a gagné tous les matchs. On est restés soudé grâce à leur talent. Ce sont des personnes de valeur. C’est une équipe qui a fait beaucoup. On pense toujours ce qu’on peut faire de plus. »

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De la Fuente a également tenu à partager ce succès avec ses proches et l’ensemble du pays. « Je pense à ma famille et à mes amis. On est très fier d’avoir un pays comme le nôtre. Nous avons fait un très bon match. Seules les superbes parades de Dibu nous ont empêchés de gagner. Gagner est difficile, c’est pourquoi il faut apprécier la victoire quand on y parvient. Nous avons fait un grand match. » Au terme d’une finale longtemps verrouillée, l’Espagne a finalement trouvé la faille en prolongation pour décrocher la deuxième Coupe du Monde de son histoire et confirmer son statut de référence du football mondial.