Cinq choses à savoir sur Kaïl Boudache, la future première recrue de l’OL

Grand espoir de Nice

Arrivé au Gym à 15 ans en provenance de l’Olympique d’Alès, Kaïl Boudache a pu grandir pendant 4 ans avec les jeunes aiglons. Crevant l’écran, il est même passé par l’équipe de France U17 en 2023 (1 cape). Convaincu de son potentiel, Claude Puel a d’ailleurs profité d’un match de Ligue Europa contre Go Ahead Eagles (3-1) pour le lancer en professionnel en janvier dernier. À l’instar d’Everton, Djibril Coulibaly et Brad-Hamilton Mantsounga, il incarnait cette nouvelle génération prometteuse du club azuréen.

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Une des révélations de 2026

Lancé par Claude Puel le 22 janvier dernier contre Go Ahead Eagles (3-1), Kaïl Boudache a vite convaincu qu’il pouvait jouer un rôle utile dans l’effectif niçois. Il a d’ailleurs inscrit son premier but en Coupe de France contre Montpellier (3-2) le 4 février. Affrontant l’Olympique Lyonnais où il a remplacé Elye Wahi sorti sur blessure (défaite 2-0), il a aussi marqué contre le FC Lorient le 22 février. Auteur, déjà, de 15 apparitions (2 buts) en équipe première dont deux titularisations, il a prouvé qu’il pouvait être un joueur d’impact pour les Aiglons.

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Des qualités déjà visibles

Joueur vif et de petit gabarit, Kaïl Boudache se distingue par sa faculté à percuter. Offrant un profil qui apporte plus de profondeur au jeu de l’OGC Nice, il a su profiter des performances décevantes de certains coéquipiers et certaines absences pour se hisser comme une vraie option pour Claude Puel. Suivi par l’Atalanta et Braga depuis un moment, il a vite convaincu le coach des Aiglons : «il apporte ses qualités, sa folie. C’est ce que j’attendais de lui. C’est un joueur qui va encore grandir, qui va apprendre à avoir des temps forts, des temps faibles. À la sortie de ses dribbles, il doit apprendre à voir les situations pour pouvoir enchaîner, frapper ou donner le bon ballon. Il a cette capacité de dribble, il faut qu’il la garde. Puis, petit à petit, on va l’élever pour qu’il soit plus efficace.» Son manque de finition reste néanmoins un axe de progression. Face à Marseille ce dimanche (1-1), il a manqué une tête alors que le but avait été laissé vide par Geronimo Rulli.

Son représentant a été dirigeant en Ligue 1

Représenté par VV Consulting, Kaïl Boudache fait partie du portefeuille de l’agence détenue par Vadim Vasilyev. L’homme d’affaires russe de 60 ans a été vice-président de l’AS Monaco entre 2013 et 2019 avec notamment un championnat de France de Ligue 1 et une demi-finale de la Ligue des Champions lors de la saison 2016/2017. Kaïl Boudache dispose des mêmes représentants que Georges Mikautadze (Villarreal), Hamza Igamane (Lille) ou encore Jordan Veretout (Al-Arabi).

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Son frère joue en National 1

Dans la famille Boudache, le football se joue en famille. Frère aîné de Kaïl, Ilian (23 ans) est également passé professionnel. Formé du côté de Nîmes, celui qui est aussi ailier droit a connu une apparition en Ligue 2 avant de passer par la case National 3 après un an sans jouer. Avec le FC Rousset, il avait cartonné (10 buts et 4 passes décisives en 26 matches) avec des performances qui ont convaincu Villefranche-Beaujolais de l’attirer. Il a disputé 11 matches avec le club du Rhône.