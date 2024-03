Comment le RB Leipzig veut convaincre Xavi Simons de rester

Il a souvent été reproché au Paris Saint-Germain de ne pas savoir favoriser l’éclosion de ses jeunes pépites. Mais dans le cas Xavi Simons, les choix effectués jusqu’ici sont salués. Quelques apparitions en équipe première en 2021-2022, un départ au PSV Eindhoven en 2022-23 avec une clause de rachat activée après une bonne saison en Eredivisie et désormais un prêt dans un championnat plus compétitif, du côté du RB Leipzig, sans option d’achat.

La stratégie fonctionne bien puisque le Néerlandais âgé de 20 ans, devenu international, s’éclate en Bundesliga, avec 6 buts et 10 passes décisives. Il est considéré comme un joueur majeur de son équipe par son entraîneur Marco Rose. Et c’est d’ores et déjà l’un des arguments majeurs que compte utiliser le RB Leipzig pour le convaincre de rester, comme le rapporte Bild. Garantie de temps de jeu, place de titulaire assurée, et même le numéro 10 attribué, celui de la légende locale Emil Forsberg, parti aux New York Red Bulls.

L’argument sportif en premier lieu

Mais pour avoir une chance de séduire Xavi Simons, il faudra surtout lui offrir une place en Ligue des Champions. Le RB Leipzig est actuellement 5e, à un point du 4e, le Borussia Dortmund. Le club allemand peut déjà se féliciter de l’intégration réussie du Néerlandais, qui n’hésite jamais à dire qu’il se sent bien. « Après la saison, toutes les parties se parleront et discuteront de la suite des événements. Je suis très heureux ici », expliquait-il récemment.

Le RB Leipzig est également encouragé dans sa quête par les choix effectués par Xavi Simons jusque-là dans sa carrière, toujours dictés par le sportif. Il n’a pas eu peur d’aller au PSV Eindhoven pour obtenir du temps de jeu par exemple. Et le club allemand pense posséder un argument massue en lui offrant un rôle majeur, et en lui expliquant qu’il serait la première star à refuser de plus grands clubs pour rester à Leipzig.

Dernier facteur, la connexion Xavi Simons-Red Bull, puisque le joueur apprécierait les opportunités marketing offertes par la marque qui possède le club. De même, l’équipementier va changer cet été. Exit Nike, place à Puma, qui est le fournisseur personnel de Xavi Simons. Leipzig veut donc jouer sur plusieurs cordes pour obtenir l’accord du joueur. S’il l’obtient, il faudra alors s’entendre avec le PSG sur une formule, transfert ou prêt. Et cela s’annonce loin d’être aisé, surtout avec le départ de Kylian Mbappé…