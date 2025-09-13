Menu Rechercher
PSG : le point médical avant la réception de Lens

Par Josué Cassé
Ousmane Dembélé @Maxppp

Auteur d’un début de saison parfait, le Paris Saint-Germain s’apprête à défier Lens, ce dimanche, au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur l’ensemble de son groupe, à deux exceptions près.

Paris Saint-Germain
📌 Point médical avant #PSGRCL.

@Aspetar
Comme indiqué par le club, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, touchés lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, poursuivent leurs soins et ne seront pas disponibles face aux Sang et Or.

