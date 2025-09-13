PSG : le point médical avant la réception de Lens

Auteur d’un début de saison parfait, le Paris Saint-Germain s’apprête à défier Lens, ce dimanche, au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur l’ensemble de son groupe, à deux exceptions près.

La suite après cette publicité

Comme indiqué par le club, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, touchés lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, poursuivent leurs soins et ne seront pas disponibles face aux Sang et Or.