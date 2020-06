OL : Memphis Depay pourrait être la clé du succès face à la Juventus

Blessé depuis le 15 décembre dernier (rupture du ligaments croisé antérieur du genou gauche), Memphis Depay (26 ans) pourrait être l'un des grands gagnants de l'arrêt du football pendant de nombreuses semaines en raison de la pandémie de coronavirus. Si la Ligue 1 est terminée depuis le 30 avril, la Ligue des Champions se poursuivra au mois d'août. Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL victorieux de la Juventus (1-0) en 8e de finale aller grâce à une réalisation de Lucas Tousart, a l'espoir de pouvoir compter sur son capitaine pour ce match décisif pour la survie européenne du club rhodanien. A en croire Sylvinho, l'ancien coach lyonnais licencié le 7 octobre dernier, la présence de l'international néerlandais pourrait tout changer.

«Lyon a fait un bon résultat à domicile, mais il y a aussi le retour et jouer sur le terrain de la Juventus est très difficile: c'est une équipe solide avec un grand entraîneur, observe le Brésilien. Je ne sais pas si Depay pourra revenir, mais s'il réussit, ça pourrait faire une vraie différence. Il est fort physiquement et techniquement, et il a du caractère. Je l'aime beaucoup. S'il est apte, alors Lyon aura un avantage», a tout simplement lâché le technicien brésilien de 46 ans à Sky Sport Italia. Les dernières nouvelles concernant l'ancien attaquant de Manchester United sont en tout cas plutôt rassurantes et ont de quoi rendre optimistes Rudi Garcia et les fans de l'OL.