MU : Bruno Fernandes tacle l’approche tactique de Carrick

Manchester United a vécu un vrai cauchemar ce mercredi sur la pelouse de Côme. Le club anglais s’est lourdement incliné (4-1) lors de cette 3e journée de Ligue des Champions et tombe à la 20e place. Il y a le score et la manière. Les Red Devils n’ont jamais existé dans ce match où ils ont été baladés par des Lariani supérieurs dans tous les secteurs du jeu. Déjà sur la sellette, Michael Carrick n’a pas arrangé sa situation. Bruno Fernandes lui a peut-être même donné le coup de grâce car, après le match, il a taclé l’approche tactique de son staff.

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«C’est un choix du staff de ne pas presser individuellement et de parfois laisser de l’espace pour essayer de récupérer le ballon, attendre l’adversaire, explique le Portugais. Mais parfois, quand on laisse de l’espace à ces équipes, elles prennent confiance. Elles ont tellement de joueurs derrière le ballon que ça vous oblige à beaucoup courir, ça frustre les adversaires, et puis évidemment, quand vous récupérez le ballon, les jambes et le cerveau ont beaucoup plus de mal à suivre.»