Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

MU : Bruno Fernandes tacle l’approche tactique de Carrick

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bruno Fernandes avec Manchester United @Maxppp
Côme 4-1 Man United
winamax
1 2.30 N 3.70 2 2.55 1er pari remboursé

Manchester United a vécu un vrai cauchemar ce mercredi sur la pelouse de Côme. Le club anglais s’est lourdement incliné (4-1) lors de cette 3e journée de Ligue des Champions et tombe à la 20e place. Il y a le score et la manière. Les Red Devils n’ont jamais existé dans ce match où ils ont été baladés par des Lariani supérieurs dans tous les secteurs du jeu. Déjà sur la sellette, Michael Carrick n’a pas arrangé sa situation. Bruno Fernandes lui a peut-être même donné le coup de grâce car, après le match, il a taclé l’approche tactique de son staff.

La suite après cette publicité

«C’est un choix du staff de ne pas presser individuellement et de parfois laisser de l’espace pour essayer de récupérer le ballon, attendre l’adversaire, explique le Portugais. Mais parfois, quand on laisse de l’espace à ces équipes, elles prennent confiance. Elles ont tellement de joueurs derrière le ballon que ça vous oblige à beaucoup courir, ça frustre les adversaires, et puis évidemment, quand vous récupérez le ballon, les jambes et le cerveau ont beaucoup plus de mal à suivre.»

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Man United
Bruno Fernandes
Michael Carrick

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Man United Logo Manchester United FC
Bruno Fernandes Bruno Fernandes
Michael Carrick Michael Carrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier