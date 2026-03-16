Deux joueurs français élus conseillers municipaux

Deux joueurs professionnels seront présents dans les conseils municipaux à l’issue du premier tour des élections municipales. Le milieu d’Angers, Pierrick Capelle, a été réélu conseiller municipal à Saint-Léger-de-Linières (Maine-et-Loire). Le joueur de 38 ans figurait sur la liste du maire sortant Franck Poquin, largement reconduite malgré une abstention importante. Déjà élu lors du précédent mandat, Capelle poursuivra donc son engagement politique en parallèle de sa carrière sportive.

La suite après cette publicité

Autre joueur à rejoindre un conseil municipal : Johan Gastien, milieu de Clermont. Installé depuis deux ans à Sayat (Puy-de-Dôme), il faisait partie de la liste menée par Sébastien Besnard, qui s’est nettement imposée avec plus de 67 % des suffrages. À 38 ans, le joueur de Ligue 2 entame ainsi sa première expérience en politique locale, tout en poursuivant sa carrière sur les terrains.