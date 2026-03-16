Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Deux joueurs français élus conseillers municipaux

Par Allan Brevi
1 min.
Pierrick Capelle @Maxppp

Deux joueurs professionnels seront présents dans les conseils municipaux à l’issue du premier tour des élections municipales. Le milieu d’Angers, Pierrick Capelle, a été réélu conseiller municipal à Saint-Léger-de-Linières (Maine-et-Loire). Le joueur de 38 ans figurait sur la liste du maire sortant Franck Poquin, largement reconduite malgré une abstention importante. Déjà élu lors du précédent mandat, Capelle poursuivra donc son engagement politique en parallèle de sa carrière sportive.

La suite après cette publicité

Autre joueur à rejoindre un conseil municipal : Johan Gastien, milieu de Clermont. Installé depuis deux ans à Sayat (Puy-de-Dôme), il faisait partie de la liste menée par Sébastien Besnard, qui s’est nettement imposée avec plus de 67 % des suffrages. À 38 ans, le joueur de Ligue 2 entame ainsi sa première expérience en politique locale, tout en poursuivant sa carrière sur les terrains.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Ligue 2
Clermont
Angers
Pierrick Capelle
Johan Gastien

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Ligue 2 Ligue 2 BKT
Clermont Logo Clermont
Angers Logo Angers
Pierrick Capelle Pierrick Capelle
Johan Gastien Johan Gastien
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier