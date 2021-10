Le FC Barcelone veut jouer un sale coup au Real Madrid avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Et voilà un sacré retournement de situation... En partant du principe que l'information dévoilée ce jeudi par le quotidien AS soit vraie, évidemment. Selon le quotidien espagnol, le FC Barcelone souhaite maintenant enrôler Kylian Mbappé. La direction blaugrana aurait fait de celui qui est encore joueur du PSG l'un de ses objectifs pour l'été prochain.

Concrètement, le FC Barcelone pourrait même offrir une prime à la signature de 90 millions d'euros, avec un salaire supérieur à ce que propose le Real Madrid, qui, selon le Barça, ne devrait pas offrir des émoluments de plus de 17 millions d'euros au champion du monde 2018. Les Madrilènes eux ne proposeraient "que" 50 millions d'euros de prime. Le club catalan s'apprêterait à mandater le célèbre Pini Zahavi pour mener à bien cette opération.

Une tentative de déstabilisation ?

Des chiffres qui, compte tenu de la situation financière du Barça, nous étonnent un peu, même si Joan Laporta a lancé un grand chantier visant à assainir rapidement les comptes du club, et que la masse salariale de l'institution catalane a déjà été considérablement revue à la baisse. Le journal indique d'ailleurs que tout ceci pourrait simplement être une manœuvre pour déstabiliser le Real Madrid.

On devrait donc en savoir un peu plus d'ici le mois de janvier, alors que le Real Madrid semblait avoir avancé de façon considérable dans ce dossier. Le principal concerné lui n'a cependant pas fermé la porte à une prolongation. On rappelle qu'en 2017, lorsqu'il évoluait encore à Monaco, le FC Barcelone était tout proche de le recruter, avant de finalement se tourner vers Ousmane Dembélé. Affaire à suivre...