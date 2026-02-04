CdF : Christophe Dugarry allume les joueurs de l’OM

La victoire de l’OM en 8e de finale de Coupe de France face au Stade Rennais (3-0) fait du bien en cette période franchement délicate, surtout avant un Classique face au PSG en fin de semaine. Malgré l’ampleur du score face à des Bretons inoffensifs tout au long de la soirée, la prestation d’ensemble des Olympiens n’a pas été convaincante non plus, d’autant qu’Ethan Nwaneri n’aurait probablement jamais terminé la rencontre avec la VAR. La peur de retrouver un Vélodrome acquis à leur cause mais avec des banderoles hostiles a sans doute fragilisé le mental des joueurs marseillais, ce que n’accepte pas vraiment Christophe Dugarry sur les ondes de RMC au lendemain de la rencontre.

La suite après cette publicité

«Les chocottes avant le match, je veux bien l’entendre. Mais tu as la chance d’ouvrir le score au bout de 2 minutes, les chocottes elles partent, interpelle-t-il, lui qui n’a pas vraiment apprécié la performance collective de l’OM. Après que tu sois soulagé de gagner 3-0 avec des attitudes quand tu marques, je comprends. C’est légitime, il y a un ouf de soulagement mais me parler des chocottes… Avoir les chocottes de quoi ?! Si tu as les chocottes, rends-le maillot. Tu es à l’OM ! Quelles chocottes ? On est des hommes aussi, des sportifs de haut niveau. Si tu as été catastrophique, tu dois te reprendre. Ce n’est pas facile évidemment, mais le mot peur ne veut rien dire».