« Ça ne va pas bien, il va falloir qu’il rentre » : Zinédine Zidane confirme les mauvaises nouvelles pour Mbappé

Une victoire à la Pyrrhus. Pour la première de Zinédine Zidane, l’équipe de France s’est imposée face à la Turquie (0-1), ce vendredi soir, en Ligue des Nations, mais pas à n’importe quel prix. Avant l’heure de jeu, les Bleus ont perdu Kylian Mbappé sur blessure. Ironie du sort, le capitaine tricolore a dû quitter ses partenaires après s’être fait mal… sur son but (54e).

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S’il a d’abord tenté de rester sur le terrain, le Madrilène a vite fini par comprendre qu’il n’était pas en mesure de continuer. Il s’est écroulé, avant de quitter la pelouse en grimaçant et de rentrer au vestiaire. Comme pressenti, c’est bien le genou qui est touché. A priori, Mbappé souffrirait d’une hypertension du genou, que les examens médicaux devraient confirmer

Mbappé forfait pour les trois derniers matchs du rassemblement

Au micro de TF1 après la rencontre, Zinédine Zidane a confirmé les mauvaises nouvelles, annonçant que son capitaine allait quitter ses coéquipiers pour rentrer à Madrid. Pas question de prendre de risques pour le staff tricolore. «Non, ça ne va pas bien malheureusement. Il va falloir qu’il rentre. On ne va pas prendre de risque. Il s’est fait une hyperextension du genou. Ce n’est pas encourageant et on ne va pas prendre de risque », a indiqué le sélectionneur.

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Sur sa frappe victorieuse, Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement.



Bon rétablissement Kylian 💙 pic.twitter.com/S3YV9oscSO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2026

Kylian Mbappé manquera donc le déplacement en Belgique, lundi, la réception de l’Italie au Stade de France, vendredi prochain, puis celle de la Belgique, le lundi suivant. « Sur sa frappe victorieuse, Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement. Bon rétablissement Kylian », a communiqué la FFF après la rencontre.